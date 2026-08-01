ТСН 19:30 1 серпня | Ракетний удар по Києву! Палає НПЗ в Уфі! Заява США про переговори

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У вечірньому випуску новин ТСН 19.30 за 1 серпня 2026 року: жахливі наслідки балістичної атаки на Київ, що забрала життя 9 людей, та дані із місць прильотів у Броварах, Одесі та Херсоні. Поки Кремль поширює фейки про Харківщину, ЗСУ топлять російські судна та збивають нові ворожі дрони, а в глибокому тилу РФ палають стратегічні НПЗ. Також у випуску: подробиці повернення українських дітей за посередництва Меланії Трамп, нові правила перебування українців у ЄС та святкування Маковія в умовах війни.