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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 1 жовтня | Довічне за вбивство Фаріон! Дрони б'ють по мосту та школі в Києві

ТСН 19:30 1 жовтня | Довічне за вбивство Фаріон! Дрони б'ють по мосту та школі в Києві

ТСН 19:30 1 жовтня | Довічне за вбивство Фаріон! Дрони б'ють по мосту та школі в Києві

Суд у Львові оголосив вирок у гучній справі про вбивство Ірини Фаріон: підозрюваний отримав довічне увʼязнення. Водночас столиця оговтується після чергової небезпечної атаки – ворожі дрони поцілили поблизу опорної частини Південного мосту просто під час руху потяга метро, а в Солом'янському районі удар прийшовся по школі в розпал занять. Через ранкові масовані обстріли енергосистеми Україна знову повертається до обмежень споживання світла. Усі подробиці резонансних подій, ситуація на фронті, трагедія на Рівненщині та героїзм захисників – дивіться у вечірньому випуску ТСН о 19.30 за 1 жовтня 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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