ТСН 19:30 12 вересня | Росія б’є по Одесі та Києву, атака на АЗС! Відступ окупантів під Лиманом

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Масований комбінований обстріл України: пряме влучання ракети у багатоповерхівку в курортній Аркадії в Одесі, десятки постраждалих, серед яких немовля. Ворог розпочав прицільне полювання на автозаправні станції в Києві та на міжнародних трасах за допомогою реактивних дронів. Тим часом ЗСУ уразили стратегічний завод "Тольяттікаучук" у РФ, контратакують окупантів на Лиманському напрямку та блокують логістику ворога в Азовському морі. Головні та найактуальніші події суботи, 12 вересня, 2026 року, – дивіться у повному випуску ТСН 19.30.