ТСН 19:30 15 листопада | Зустріч Трампа, Путіна і Сі! Скандал із захистом електропідстанцій

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Головні події неділі, 15 листопада 2026 року, в огляді ТСН. Масована дронова атака на енергетику та відповідь Сил оборони: в Астраханській області палає військовий аеродром "Ахтубінськ" та об'єкти ВПК РФ. Міжнародні новини – вже наступного тижня очікується зустріч Трампа, Путіна й Сі Цзіньпіна. А розвідка Норвегії б'є на сполох через підготовку РФ диверсій. Водночас усередині країни спалахнув гучний скандал: куди пішов майже мільярд гривень авансу, виділений на захист 27 підстанцій біля Києва? Також у випуску: унікальна евакуація пораненого бійця за допомогою дрона, блокада чорноморських портів і доля експорту, та як рятувальники знімали підлітків з обледенілої Говерли.