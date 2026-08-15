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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
15

ТСН 19:30 15 серпня | Росіяни вбили немовля у Марганці! Трамп зазіхає на Ормуз! Самара у вогні!

ТСН 19:30 15 серпня | Росіяни вбили немовля у Марганці! Трамп зазіхає на Ормуз! Самара у вогні!

ТСН 19:30 15 серпня | Росіяни вбили немовля у Марганці! Трамп зазіхає на Ормуз! Самара у вогні!

У випуску ТСН о 19.30 від 15 серпня 2026 року: жахлива нічна атака на Марганець забрала життя тримісячного хлопчика; в російській Самарі палають стратегічні об'єкти; Польща остаточно погоджує передавання літаків МіГ-29, українські спецпризначенці проводять унікальну операцію «Бембі», поєднуючи взяття окупантів у полон із порятунком лісових мешканців.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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