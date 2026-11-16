ТСН 19:30 16 листопада | Удари по Дніпру, Кримський міст під атакою, загроза блекаутів

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Головні новини понеділка, 16 листопада 2026 року, у підсумковому випуску ТСН 19.30. Росія продовжує масований терор: від самого ранку вибухи лунають у Дніпрі та низці інших областей, є серйозні руйнування. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попереджають – найближчими днями ворог може знову вдарити по українській енергетиці. Яка ситуація на фронті, як палають стратегічні об'єкти в тилу окупантів (Кримський міст, заводи в Нижньокамську та Азові), чому Естонія закриває кордони з РФ – дивіться в огляді ТСН.