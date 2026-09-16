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ТСН у соціальних мережах

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22

ТСН 19:30 16 вересня | Атаки на Київ, Одесу, Суми та Павлоград! Гучні вироки судів!

ТСН 19:30 16 вересня | Атаки на Київ, Одесу, Суми та Павлоград! Гучні вироки судів!

ТСН 19:30 16 вересня | Атаки на Київ, Одесу, Суми та Павлоград! Гучні вироки судів!

ТСН 19.30 онлайн за 16 вересня 2026 року. Масштабні ворожі атаки по українських містах: приліт дронів по Києву та реактивних БпЛА по Одесі, удар КАБами по житлових будинках у Сумах і трагічний обстріл рейсового автобуса на Дніпропетровщині із загиблими та пораненими. Водночас у Вашингтоні Конгрес США виходить на фінальне голосування щодо так званих "пекельних санкцій" проти РФ, а Єврокомісія заявляє про нові механізми захисту від гібридних загроз. Також у випуску – деталі операції "Карфаген", вирок експрезиденту Косова в Гаазі, авіатроща медійників у Лос-Анджелесі та інші ключові новини середи.  

Дата публікації
Кількість переглядів
22

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