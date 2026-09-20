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ТСН 19:30 20 вересня | В аптеках зникають ліки! На Москву полетіла балістика?!
Головні події та ексклюзивні подробиці – в ефірі ТСН 19.30 за неділю, 20 вересня 2026 року.
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