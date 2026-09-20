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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 20 вересня | В аптеках зникають ліки! На Москву полетіла балістика?!

ТСН 19:30 20 вересня | В аптеках зникають ліки! На Москву полетіла балістика?!

ТСН 19:30 20 вересня | В аптеках зникають ліки! На Москву полетіла балістика?!

Головні події та ексклюзивні подробиці – в ефірі ТСН 19.30 за неділю, 20 вересня 2026 року.

- Четверо загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину. Куди ворог цілив цього разу?

- Уночі росіяни обстріляли Конотопську громаду на Сумщині  поранено 14-річну дівчину.

- До п’яти зросла кількість постраждалих від удару по торговельному центру у Дніпрі.

- Росіяни розтрощили транзітний центр для евакуйованих у Краматорську на Донеччині. Саме сюди вивозять людей з-під російських атак у потрощених селах.

- На Донеччині звільнено села Шандриголове та Дерилове. А над Дробишевим встановлено цілковитий контроль. Операція "Вівальді" третього армійського корпусу триває.

- Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з їхньою бойовою роботою показав президент України.

- Пеліканами та Фламінго на москву! У столиці росії з ночі горить нафтопереробний завод.

- Київ готовий до взаємного мораторію на далекобійні удари. Та чи готова Москва?

- Він витримав тортури у полоні кремля, присвятив життя боротьбі за нашу країну і завжди висловлював пошану до всього українського народу. В бою загинув Микола Карпюк.

- Допомога на закупівлю безпілотників і ракет: Україна отримала від Євросоюзу понад 3 мільярди євро.

- Умиротворити росію бізнес-угодами до припинення бойових дій — таку ідею розглядають в адміністрації Трампа.

- Китай, Індія, Туреччина, а також низка країн ЄС можуть потрапити під "пекельні санкції" США.

- Угода щодо Гренландії. Дональд Трамп заявив про домовленість щодо долі данського острова.

- Літню жінку евакуювали волонтери із Жовтої Кручі на Запоріжжі . Це село за 30 кілометрів від лінії зіткнення.

- Понад 19 тисяч гривень підтримки для жителів прифронтових територій. У межах “Зимової підтримки” нададуть фінансову допомогу українцям поблизУ лінії зіткнення. Але є певні умови. Які?

- Росіяни цього тижня знов били по складах медикаментів в Україні. Це вже позначилося на роздрібній торгівлі. В аптеках зникли окремі препарати.

- Вийшла на балкон та побачила цілу колонію кажанів. Близько 250-ти рукокрилих оселилися у багатоповерхівці Запоріжжя. Жінка звернулась до рятувальників, аби не нашкодити тваринам.

- Що віщують нам синоптики на наступний тиждень?

Дата публікації
Кількість переглядів
49

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