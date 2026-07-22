ТСН 19:30 22 липня | Драпатий замість Сирського, повітряний бій F-16 та напад лева на дитину

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У вечірньому випуску ТСН о 19.30 22 липня 2026 року аналізуємо масштабні кадрові зміни в керівництві ЗСУ: призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем та Ігоря Скибюка начальником Генштабу. Обговорюємо сенсаційну заяву із Сенату США про перший збитий російський винищувач українським F-16 та стежимо за наслідками обстрілів Одещини та Херсонщини. Також у випуску: загадкова смерть у справі Епштейна, викриття диверсантів на Чернігівщині, порятунок людей на Донеччині та щемлива історія прифронтового лелеки.

- Замість Сирського — Драпатий: чого чекають від нового головкома?

- Генерал-майор Ігор Скибюк став новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

- Вибухи в Одесі — ворог атакує область ракетами та дронами.

- Одна людина загинула, 9 поранених на Херсонщині. Росіяни переслідували перехожих, скинули вибухівки на автобус і трактор.

- Вибухи в окупованому Криму, вогняні стовпи в Краснодарі та одразу мінус два склади відомого маркетплейсу.

- Французька артилерійська установка боронить українські землі. Про можливості французької САУ на Запорізькому напрямку — у сюжеті Дар’ї Назарової.

- F-16 уперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті.

- Загадкове вбивство фігуранта у справі Епштейна сталося у Франції. Там знайшли мертвим модельного агента, якого підозрювали в підборі дівчат для Джеффрі Епшейна.

- Хотіли підірвати залізничну колію та пустити з рейок вантажний локомотив. Російських агентів, які готували диверсію, затримали на Чернігівщині.

- Пʼять тисяч доларів за зняття з розшуку та фіктивне бронювання. Схему заробітку, за даними слідства, запровадив командир взводу охорони військової частини на Одещині.

- Як поміж зруйнованих від вибухів будинків та потрощених автівок, під загрозою обстрілів цілими родинами евакуюють людей на Донеччині?

- На п’ятирічного хлопчика напав лев на Полтавщині. Як це сталося і в якому стані дитина?

- Дитячий садок без тривог. Перший в Україні підземний дошкільний заклад запрацював у Пісочині на Харківщині.

- Винаходи, що рятують життя. Учні з прифронтової Донеччини представили свої розробки у Сполучених Штатах.

- Затоплені дороги, фонтани з-під землі та стрімкі потоки, що зносили клумби та сміттєві баки. Потужна злива накрила вранці Одесу.

- Порятунок прифронтового лелеки. Щемливу історію розповіли в 21-й окремій механізованій бригаді.