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ТСН у соціальних мережах

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55

ТСН 19:30 23 липня | Зеленський про реформу ТЦК та ППО! Радіяація в дронах РФ!

ТСН 19:30 23 липня | Зеленський про реформу ТЦК та ППО! Радіяація в дронах РФ!

ТСН 19:30 23 липня | Зеленський про реформу ТЦК та ППО! Радіяація в дронах РФ!

У вечірньому випуску ТСН о 19.30 23 липня 2026 року: Росія масовано атакувала Запоріжжя, Суми та Павлоград – є загиблі та люди під завалами. СБУ виявила збіднений уран у ворожих дронах на Чернігівщині, а в Підмосков'ї розбився новітній Су-57. Поки ЗСУ готуються до впровадження ШІ "Марічка", президент Зеленський ставить нові завдання щодо ППО та реформи мобілізації. Також у випуску: подробиці 21-го пакета санкцій ЄС, корупційний скандал з Lamborghini на оборонпромі, евакуація з Дружківки та повернення аномальної спеки до України.  

Дата публікації
Кількість переглядів
55

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