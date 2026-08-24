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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 24 серпня | Спецвипуск до Дня Незалежності України: повна версія

ТСН 19:30 24 серпня | Спецвипуск до Дня Незалежності України: повна версія

ТСН 19:30 24 серпня | Спецвипуск до Дня Незалежності України: повна версія

Україна святкує 35-ту річницю Незалежності в умовах, що змінюють світовий порядок. У цьому спецвипуску ТСН 24 серпня – історична промова Володимира Зеленського, унікальний парад наземних, водних та повітряних дронів, що став першим у світовій історії, та зворушливі кадри повернення 10 українських захисників із полону. Дивіться прямі включення з найвищих вершин Карпат до крижаних берегів Антарктиди, щоб відчути єдність нації, яка виборює свою волю!

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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