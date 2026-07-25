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ТСН у соціальних мережах

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47

ТСН 19:30 25 липня | Наслідки атак! Зеленський летить до Трампа! Обійми Сирського з Драпатим!

ТСН 19:30 25 липня | Наслідки атак! Зеленський летить до Трампа! Обійми Сирського з Драпатим!

ТСН 19:30 25 липня | Наслідки атак! Зеленський летить до Трампа! Обійми Сирського з Драпатим!

У вечірньому випуску ТСН о 19.30 25 липня 2026 року обговорюємо ключові події суботи: підготовку до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у США та безпрецедентну атаку українських дронів на НПЗ у російській Тюмені за 2000 км від кордону. Ви дізнаєтесь подробиці трагедії на виставці озброєння на Київщині, де через удар балістикою загинуло 10 людей, побачите кадри бодікамер після обстрілу Павлограда. Також у випуску: офіційне передавання повноважень від Олександра Сирського Михайлу Драпатому, візит впливової американської блогерки Лори Лумер до Києва та розслідування корупційних схем із фіктивними інвалідностями.

Дата публікації
Кількість переглядів
47

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