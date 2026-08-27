ТСН 19:30 27 серпня | Балістика по Києву! Нещадний удар шахедами! Трагедія в Непалі

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У вечірньому випуску ТСН 19.30 від 27 серпня 2026 року:

- Росіяни знов били балістикою по Києву. У ГУР повідомляють, що вперше ворог застосував по місту оновлені Іскандери. В чому їх особливість?

- На Київщині була сильна пожежа у Бориспільському районі, масово горіли склади. Чи вдалося їх загасити?

- Українські захисники неба знищили одну протикорабельну ракету "Онікс", 7 балістичних ракет "Іскандер М" та КN-23, три бандеролі, а також понад 200 шахедів.

- 1 загиблий і щонайменше 5 постраждалих у Харкові. росіяни вдарили дроном по Епіцентру.

- Пʼятеро поранених в Нікополі на Дніпропетровщині. Ворог вдень вдарив по середмістю з артилерії. Жінка та чоловік - у тяжкому стані.

- Примусову евакуацію родин із дітьми ще з 9 прифронтових сіл оголосили на Запоріжжі.

- Фінансування проєктів відновлення збільшили ще на мільярд гривень. Рішення ухвалили на останньому засіданні Уряду.

- Через атаки на Wildberries акції російського держбанку ВТБ впали до історичного мінімуму.

- Повернутися до питання заморожених російських активів - одразу кілька європейських країн закликають Єврокомісію відновити зусилля у цьому напрямку.

- "Пекельні санкції" проти Росії можуть ухвалити вже наступного місяця - заявив співавтор документа сенатор Ричард Блюменталь.

- Несподіваний удар для Росії. Найбільші нафтопереробні заводи Казахстану відмовилися постачати бензин до країни-агресорки, побоюючись санкцій.

- У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною.

- Ситуація на напрямку під Краматорськом та Слов'янськом - загострюється.

- Провалена ветеранська політика в Україні прямо впливає на мобілізацію – заявив Дмитро Лубінець.

- 55 зниклих безвісти українців внаслідок повені в Непалі. Пошуки людей ускладнюють погодні умови та відсутність зв’язку.

- Масштабні повені спричинив обвал величезного льодовика. Які наслідки?

- Троє гірників загинули на шахті у Кривому Розі. Пошуково-рятувальна операція під землею тривала понад 7 годин.

- Водій-комунальник, сантехнік з дружиною та місцева рієлторка. Усі вони стали агентами фсб і шпигували за силами оборони у Краматорську на Донеччині.

- Росіяни вербують родичів українських полонених, - СБУ.

- Люди-легенди. Від "Братів Гадюкіних" до Шона Пена. Цього року державну нагороду "Національна легенда України" отримали 18 людей. Хто вони?