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ТСН у соціальних мережах

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25

ТСН 19:30 28 вересня | Масований удар: пекло в містах! Колосальний розгром ворога!

ТСН 19:30 28 вересня | Масований удар: пекло в містах! Колосальний розгром ворога!

ТСН 19:30 28 вересня | Масований удар: пекло в містах! Колосальний розгром ворога!

Масована терористична атака ворога на українські міста: влучання в медичний центр і президію НАН у середмісті Києва, палаючий бізнес-центр у Дніпрі, прильоти по житлових кварталах Харкова та Одеси. Водночас українські захисники демонструють приголомшливі результати: успішний третій етап операції "Вівальді", звільнення територій і масштабні втрати ворога. Деталі – в ТСН о 19.30 понеділка, 28 вересня 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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