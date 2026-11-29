ТСН 19:30 29 листопада | Промзони РФ у вогні, атаки міст, операція «Санта» на Кінбурні

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Головні події неділі, 29 листопада 2026 року, у підсумковому випуску ТСН о 19.30. Масований нічний терор: ворожі авіабомби забрали життя в Запоріжжі, під ударом дронів опинилися Одеса та Київщина, де спалахнув ринок у Фастові. Президент Володимир Зеленський оприлюднив страшні цифри ворожих атак за тиждень – майже дві тисячі ударних БпЛА та понад 1600 КАБів. Водночас Україна масштабує власну відповідь: наші безпілотники вражають промзони вглиб РФ до 2500 кілометрів, розширюючи зону ураження на п'ять морів. Також у випуску: унікальна операція "Санта" з порятунку людей на окупованій Кінбурнській косі, акція пам'яті про Голодомор у Відні, прощання з американським добровольцем у Києві та зворушлива історія врятованих левенят.