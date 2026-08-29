ТСН 19:30 29 серпня | Страшна детонація під Києвом! Росіяни знищили до 90% товарних складів!

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У випуску ТСН о 19.30 за 29 серпня 2026 року: масштабна трагедія на Київщині – у селі Мила тривають пошукові роботи, а через детонацію складів поблизу Дмитрівки загинув голова громади Тарас Дідич. Поки ворог прицільно нищить українську логістику та атакує мирні міста дронами, на фронті тривають запеклі бої за Часів Яр та Костянтинівку. Також у випуску: чому реактивні дрони РФ стали проблемою, попередження Польщі про велику ескалацію та як Україна вшановує полеглих Героїв у День пам’яті захисників і захисниць.