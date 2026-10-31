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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 31 жовтня | Сльози на кордоні: як жителі Олешок вирвалися з пекла окупації

ТСН 19:30 31 жовтня | Сльози на кордоні: як жителі Олешок вирвалися з пекла окупації

ТСН 19:30 31 жовтня | Сльози на кордоні: як жителі Олешок вирвалися з пекла окупації

Дивіться повний випуск новин ТСН о 19.30 за 31 жовтня 2026 року! Головна подія дня – довгоочікуване повернення жителів тимчасово окупованих Олешків. Синьо-жовті прапори, перші кроки на рідній землі та сльози щастя рідних на кордоні: дивіться ексклюзивний репортаж про те, як люди виривалися з окупації через кілька країн. Також у випуску: наслідки нічної масованої атаки ворожих дронів, знеструмлення понад 200 тисяч родин на Дніпропетровщині та нові жорсткі графіки в Києві, чому законтрактовані ракети для Patriot не надійдуть найближчим часом, унікальні підземні фортифікаційні тунелі українських оборонців, а також гучні затримання посадовців на Буковині та Рівненщині.  

Дата публікації
Кількість переглядів
51

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