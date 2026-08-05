ТСН 19:30 5 серпня | Масована атака по Києву, підозра Стефанішиній, загибель Олексія Юкова

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Дивіться випуск ТСН 19.30 за 5 серпня 2026 року: трагічні наслідки масованої атаки балістикою на Київщину, де загинуло 17 людей, та нові загрози через розгортання північнокорейських підрозділів у Росії. У цьому випуску: подробиці підозри ексамбасадорці у США Ользі Стефанішиній, ексклюзивний репортаж про французьких добровольців на Запорізькому напрямку та нові факти про злочин в Оленівці. Також ви побачите вражаючий гуцульський аркан на Говерлі та історію незламного бійця, що повернувся у спорт після важкого поранення.