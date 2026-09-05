ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
38

ТСН 19:30 5 вересня | Кушнер та Віткофф уже в Москві: мир буде? Масована атака на Київщину!

ТСН 19:30 5 вересня | Кушнер та Віткофф уже в Москві: мир буде? Масована атака на Київщину!

ТСН 19:30 5 вересня | Кушнер та Віткофф уже в Москві: мир буде? Масована атака на Київщину!

У випуску ТСН 19.30 за 5 вересня 2026 року: Дональд Трамп розсекретив деталі мирної місії своїх спецпредставників до Києва та Москви – з чим приїдуть Джаред Кушнер та Стівен Віткофф? Тим часом Росія демонстративно атакує українські аеродроми та центр Києва: реактивний "Шахед" влучив у будівлю СБУ поруч із Софійським собором. Також у випуску: нові рівні небезпеки під час тривог від Кабміну, шокуюча корупція в Офісі генпрокурора та зворушлива історія порятунку після удару "Іскандера".

Дата публікації
Кількість переглядів
38

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie