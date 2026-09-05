ТСН 19:30 5 вересня | Кушнер та Віткофф уже в Москві: мир буде? Масована атака на Київщину!

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У випуску ТСН 19.30 за 5 вересня 2026 року: Дональд Трамп розсекретив деталі мирної місії своїх спецпредставників до Києва та Москви – з чим приїдуть Джаред Кушнер та Стівен Віткофф? Тим часом Росія демонстративно атакує українські аеродроми та центр Києва: реактивний "Шахед" влучив у будівлю СБУ поруч із Софійським собором. Також у випуску: нові рівні небезпеки під час тривог від Кабміну, шокуюча корупція в Офісі генпрокурора та зворушлива історія порятунку після удару "Іскандера".