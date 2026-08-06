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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 6 серпня | Жалоба на Київщині! Атака на український літак! Пік спеки!

ТСН 19:30 6 серпня | Жалоба на Київщині! Атака на український літак! Пік спеки!

ТСН 19:30 6 серпня | Жалоба на Київщині! Атака на український літак! Пік спеки!

Дивіться випуск ТСН 19.30 за 6 серпня 2026 року: трагічні наслідки масованої атаки на Київщину та день жалоби за загиблими, зухвалий напад Росії на цивільне судно в Чорному морі та спроба диверсії проти українського літака в Німеччині. Також у випуску: актуальна ситуація на найгарячіших напрямках фронту, нові санкції Британії, гучне рішення ВАКС щодо ексамбасадорки Ольги Стефанішиної та рекордна спека, що деформує залізничні рейки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53

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