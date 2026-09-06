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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 6 вересня | Другий день таємних переговорів: Віткофф і Кушнер у Києві

ТСН 19:30 6 вересня | Другий день таємних переговорів: Віткофф і Кушнер у Києві

ТСН 19:30 6 вересня | Другий день таємних переговорів: Віткофф і Кушнер у Києві

Доля переговорного процесу вирішується просто зараз: спецпосланці Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, прибули до Києва одразу після візиту до Москви. Поки у кабінеті президента Зеленського триває закрита нарада, ворог продовжує тероризувати українські міста, попри обіцянки Кремля про "режим тиші". У випуску ТСН 19.30 за 5 вересня 2026 року дивіться про наслідки кривавих атак на Харківщині та Київщині, перші випробування нових українських перехоплювачів реактивних "шахедів" та резонансні кадрові рішення в Офісі генпрокурора після розслідувань НАБУ і САП.    

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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