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ТСН у соціальних мережах

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14

ТСН 19:30 7 листопада | Вибухи в Києві та удари по мосту! Перебої зі світлом! Перший сніг!

ТСН 19:30 7 листопада | Вибухи в Києві та удари по мосту! Перебої зі світлом! Перший сніг!

ТСН 19:30 7 листопада | Вибухи в Києві та удари по мосту! Перебої зі світлом! Перший сніг!

Масована комбінована атака росіян на Україну: вночі ворог запустив "Іскандери", "Циркони" та понад 170 ударних дронів. У Києві потрощено інфраструктуру, кілька ракет влучили по Північному мосту – рух переправою закрито, столиця та регіони борються з важкими перебоями електрики й води. Подробиці дивіться у випуску новин ТСН о 19.30 за суботу, 7 листопада 2026 року!

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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