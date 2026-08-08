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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
108

ТСН 19:30 8 серпня | Влучання у поїзд "Суми-Київ"! 5 дронів – в одну хату!

ТСН 19:30 8 серпня | Влучання у поїзд "Суми-Київ"! 5 дронів – в одну хату!

ТСН 19:30 8 серпня | Влучання у поїзд "Суми-Київ"! 5 дронів – в одну хату!

У випуску ТСН о 19.30 від 8 серпня 2026 року – найрезонансніші події суботи: жахлива нічна атака на Київщину, де п'ять дронів поцілили в один будинок, забравши життя дитини, та ворожий удар по пасажирському потягу "Суми-Київ". Ми розкажемо про історичний візит Володимира Зеленського до Сербії, нові "пекельні санкції" проти агресора та чергову яскраву "бавовну" на російських НПЗ. Також у випуску: викриття корупції у Мукачівському ТЦК, остання шана волонтеру-пошуківцю Олексію Юкову та неочікувані "привіти" з минулого через обміління європейських річок.

Дата публікації
Кількість переглядів
108

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