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ТСН у соціальних мережах

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54

ТСН 19:30 9 серпня | Європа горить! Небачений удар по Одесі! Гаряча помста росіянам!

ТСН 19:30 9 серпня | Європа горить! Небачений удар по Одесі! Гаряча помста росіянам!

ТСН 19:30 9 серпня | Європа горить! Небачений удар по Одесі! Гаряча помста росіянам!

У випуску ТСН о 19.30 від 9 серпня 2026 року – найрезонансніші події неділі:

- Нічний терор. Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі і скільки ворожих цілей вдалося збити нашим силам ППО?

- Щонайменше 13 людей постраждали внаслідок однієї із наймасштабніших атак на Одесу та область. Ворог випустив по регіону понад сімдесят ударних дронів та понад два десятки ракет.

- Вночі окупанти оскаженіло обстріляли Харків. Дані про загиблих різняться. Число поранених невпинно росте.

- Удар по середмістю Павлограда — це Дніпропетровщина. Там дев'ятеро поранених, серед них тримісячна дитина. Ворог атакував місто напередодні ввечері — влучив по торговельному центру.

- Cпалена російська техніка, об'єкти логістики та піхота. Бійці ГУР показали, як два тижні поспіль нищать окупантів на Запорізькому напрямку.

- Помста, яку подають гарячою: СБС знищили комплекс С-400 "Тріумф" у Геленджику, який напередодні бив ракетами по Україні.

- Нові старі обличчя у ключових державних структурах України. Кого цього тижня офіційно було призначено на нові посади?

- Понад мільйон користувачів, 57 видів електронних рапортів та інші військові документи. Застосунок Армія + працює вже два роки.

- На Хрещатик вийшли кияни, обурені вирубкою дерев на столичних Теремках.

- Міграційна криза як привід для російської дезінформації. За даними видання Зе Гардіан, поки мігранти сунули до іспанської Сеути, країна-агресорка активно розганяла ультраправі наративи.

- Десятки тисяч ущент знищених площ із технікою, продуктами та побутовими товарами. Спалені логістичні хаби. Цього тижня ворог знову атакував склади та сортувальні центри в різних частинах України.

- Європа горить, натомість Азію заливає. Погода показує свої примхи одразу на кількох континентах.

Дата публікації
Кількість переглядів
54

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