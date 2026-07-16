ТСН 19:30 новини 16 липня | Перезавантаження уряду! «Бунт» через Федорова! мінусування флоту РФ

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Новини України та світу у підсумковому випуску ТСН 19.30 за четвер, 16 липня 2026 року

- Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто очолить міністерства?

- Новий ефективний менеджер: хто такий Сергій Корецький і чому Президент зробив на нього ставку?

- Президентка Єврокомісії привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду прем’єр-міністра України

- Зеленський запропонував Федорову стати радником, але той відмовився і розповів, хто і чому вимагав його відставки

- Скандальні одкровення Федорова: чому найдавнішого члена команди Зеленського звільнили? І до чого тут Сирський?

- Сирський відреагував на критику Федорова

- Акції протесту проти відставки Федорова: у найбільших містах України тисячі людей вийши на підтримку звільненого міністра оборони

- Останній візит прем’єр-міністра Великої Британії: Кір Стармер приїхав до Києва

- Іще 11 суден російського «тіньового флоту» в Чорному та Азовському морях минулої ночі вполювали СБС

- Невдале форсування: прикордонники бригади «Форпост» показали, як знищили групу окупантів на Південно-Слобожанському напрямку

- «Р1SUN» проти російських камікадзе: цілодобова робота українських зенітних БПЛА-перехоплювачів на Гуляйпільському напрямку

- Росіяни скинули авіабомби на Запоріжжя: щонайменше троє людей загинули, спалахнули пожежі, зруйновані та пошкоджені будівлі.

- Росіяни вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури в Одесі: одна людина вбита, троє поранені

- До 7 зросла кількість потерпілих під час ударів по Краматорську на Донеччині, пошкоджені підприємство, будівля та автомобіль

- У справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому затримали керівників одного з оборонних підприємств

- «Кацапи, можете свою *** сьогодні не запускати, нас і так бомбить»: мережа відреагувала на відставку Федорова

- Літнє дозвілля у столиці: від безкоштовного до гламурного. Гайд від Дмитра Фурдака