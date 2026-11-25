ТСН 19:30 Новини 25 листопада! Наслідки обстрілів! Розгром аеродрому РФ! Гуманітарна катастрофа

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Новини України та світу у випуску ТСН 19:30 за середу, 25 листопада 2026 року:

- У Шевченківському районі столиці уламки російського дрона пошкодили житлову 16-поверхівку.

- 6 поранених, з них троє дітей - nакі наслідки удару з РСЗВ по житловому кварталу у Запоріжжі.

- Від ранку росіяни гатять по Малинській громаді на Житомирщині. Одну людину вбили, ще 5 поранили.

- Росіяни цілеспрямовано б’ють по видобутку газу, щоб позбавити нас тепла.

- Гуманітарна катастрофа на Кінбурнcькій косі у селах Покровське, Василівка та Геройське.

- Українські безпілотники уразили військовий аеродром "Саваслейка", а разом і з ним 5 російських бойових літаків.

- Збивати російські ракети над Україною Польща закликала НАТО.

- Розгляд справи про смертельний теракт розпочали у Галицькому суді Львова. Хто обвинувачений?

- Криптовалюти в Україні виходять з тіні.

- Спалах туберкульозу в Черкасах. Протягом місяця там зареєстрували вже 32 випадки захворювання, з них 29 - серед дітей.

- Історичне рішення суду в Італії. До України вдалося повернути дитину, яка півтора року не бачилася з рідним батьком.

- У Києві попрощалися з почесним президента Могилянки В`ячеславом Брюховецьким.

- Хор імені Верьовки під диригуванням Вадима Яценка заколядував на столичній станції метро «Золоті ворота».

- У Бразилії 74-річний чоловік з хворобою Альцгеймера провів в джунглях Амазонки аж 11 днів.