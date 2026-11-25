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ТСН 19:30 Новини 25 листопада! Наслідки обстрілів! Розгром аеродрому РФ! Гуманітарна катастрофа
Новини України та світу у випуску ТСН 19:30 за середу, 25 листопада 2026 року:
- У Шевченківському районі столиці уламки російського дрона пошкодили житлову 16-поверхівку.
- 6 поранених, з них троє дітей - nакі наслідки удару з РСЗВ по житловому кварталу у Запоріжжі.
- Від ранку росіяни гатять по Малинській громаді на Житомирщині. Одну людину вбили, ще 5 поранили.
- Росіяни цілеспрямовано б’ють по видобутку газу, щоб позбавити нас тепла.
- Гуманітарна катастрофа на Кінбурнcькій косі у селах Покровське, Василівка та Геройське.
- Українські безпілотники уразили військовий аеродром "Саваслейка", а разом і з ним 5 російських бойових літаків.
- Збивати російські ракети над Україною Польща закликала НАТО.
- Розгляд справи про смертельний теракт розпочали у Галицькому суді Львова. Хто обвинувачений?
- Криптовалюти в Україні виходять з тіні.
- Спалах туберкульозу в Черкасах. Протягом місяця там зареєстрували вже 32 випадки захворювання, з них 29 - серед дітей.
- Історичне рішення суду в Італії. До України вдалося повернути дитину, яка півтора року не бачилася з рідним батьком.
- У Києві попрощалися з почесним президента Могилянки В`ячеславом Брюховецьким.
- Хор імені Верьовки під диригуванням Вадима Яценка заколядував на столичній станції метро «Золоті ворота».
- У Бразилії 74-річний чоловік з хворобою Альцгеймера провів в джунглях Амазонки аж 11 днів.