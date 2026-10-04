ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
65

ТСН 19:30 новини 4 жовтня | Атака на Київ! Більше їжі для Олешок! Раптовий візит Мерца

ТСН 19:30 новини 4 жовтня | Атака на Київ! Більше їжі для Олешок! Раптовий візит Мерца

ТСН 19:30 новини 4 жовтня | Атака на Київ! Більше їжі для Олешок! Раптовий візит Мерца

Новини України та світу у випуску ТСН 19:30 за неділю, 4 жовтня 2026 року:

- Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі?

- У Києві дрон удруге атакував Північний міст - там пошкоджено дорожнє полотно.

- На п'ятий рік війни СБУ нагадує: в жодному разі не знімайте і не поширюйте фото і відео обстрілів!

- Щонайменше 5 керованих авіабомб скинули росіяни на Суми. 13-ро людей дістали поранення,

- Росія відновила масовані удари по енергетиці.

- До Києва приїхав Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

- Попри погрози Росії посольства країн Євросоюзу залишаються працювати в Києві, - Матернова.

- Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Яким чином?

- Росіяни застрягли у Куп'янську без постачань припасів та можливості отримати підкріплення.

- Звання Героя України отримав сержант Олексій Капелюшний.

- Гуманітарна місія до окупованих Олешок - ще 6 тонн найнеобхіднішого.

- Евакуація в бронежилетах. З прифронтової Новорайської вивезли дві родини з дітьми.

- Росіяни цього тижня атакували одразу кілька освітніх закладів у столиці.

- “Під покровом любові”. В Києві провели благодійне свято для дітей військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
65

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie