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ТСН 19:30 новини 4 жовтня | Атака на Київ! Більше їжі для Олешок! Раптовий візит Мерца
Новини України та світу у випуску ТСН 19:30 за неділю, 4 жовтня 2026 року:
- Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі?
- У Києві дрон удруге атакував Північний міст - там пошкоджено дорожнє полотно.
- На п'ятий рік війни СБУ нагадує: в жодному разі не знімайте і не поширюйте фото і відео обстрілів!
- Щонайменше 5 керованих авіабомб скинули росіяни на Суми. 13-ро людей дістали поранення,
- Росія відновила масовані удари по енергетиці.
- До Києва приїхав Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
- Попри погрози Росії посольства країн Євросоюзу залишаються працювати в Києві, - Матернова.
- Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Яким чином?
- Росіяни застрягли у Куп'янську без постачань припасів та можливості отримати підкріплення.
- Звання Героя України отримав сержант Олексій Капелюшний.
- Гуманітарна місія до окупованих Олешок - ще 6 тонн найнеобхіднішого.
- Евакуація в бронежилетах. З прифронтової Новорайської вивезли дві родини з дітьми.
- Росіяни цього тижня атакували одразу кілька освітніх закладів у столиці.
- “Під покровом любові”. В Києві провели благодійне свято для дітей військових.