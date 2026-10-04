ТСН 19:30 новини 4 жовтня | Атака на Київ! Більше їжі для Олешок! Раптовий візит Мерца

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Новини України та світу у випуску ТСН 19:30 за неділю, 4 жовтня 2026 року:

- Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі?

- У Києві дрон удруге атакував Північний міст - там пошкоджено дорожнє полотно.

- На п'ятий рік війни СБУ нагадує: в жодному разі не знімайте і не поширюйте фото і відео обстрілів!

- Щонайменше 5 керованих авіабомб скинули росіяни на Суми. 13-ро людей дістали поранення,

- Росія відновила масовані удари по енергетиці.

- До Києва приїхав Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

- Попри погрози Росії посольства країн Євросоюзу залишаються працювати в Києві, - Матернова.

- Україна сподівається розблокувати свій рух до Євросоюзу. Яким чином?

- Росіяни застрягли у Куп'янську без постачань припасів та можливості отримати підкріплення.

- Звання Героя України отримав сержант Олексій Капелюшний.

- Гуманітарна місія до окупованих Олешок - ще 6 тонн найнеобхіднішого.

- Евакуація в бронежилетах. З прифронтової Новорайської вивезли дві родини з дітьми.

- Росіяни цього тижня атакували одразу кілька освітніх закладів у столиці.

- “Під покровом любові”. В Києві провели благодійне свято для дітей військових.