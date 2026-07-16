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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
45

ТСН 6:00 16 липня | Нові деталі вбивства Мосейчуків. "Мадяр" потролив Лаврова. Гонитва у Києві

ТСН 6:00 16 липня | Нові деталі вбивства Мосейчуків. "Мадяр" потролив Лаврова. Гонитва у Києві

ТСН 6:00 16 липня | Нові деталі вбивства Мосейчуків. "Мадяр" потролив Лаврова. Гонитва у Києві

У цьому випуску новин ТСН: трагічне прощання з братами Мосійчуками на Київщині та нові деталі розслідування їхнього вбивства. Успіхи Сил безпілотних систем у Чорному морі — ураження 20 ворожих суден. Саміт «Україна – Південно-Східна Європа» у Києві та Drone Deal з ЄС. Масовані обстріли Сум, Харкова та Одеси. Також у випуску: нові правила тимчасового захисту в ЄС, здорожчання проїзду в Києві, подовження запобіжного заходу Ігорю Коломойському та унікальні вишиванки для українських героїв.

Дата публікації
Кількість переглядів
45

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