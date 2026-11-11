ТСН 9:00 11 листопада | Що за кулісами переговорів? Шалені атаки по містах! Удари по енергетиці!

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Головні події станом на ранок 11 листопада 2026 року в огляді ТСН. В Абу-Дабі після дев'ятимісячної перерви стартували тристоронні консультації за участю представників України, США та РФ: які ключові теми винесені на обговорення та хто опинився за столом перемовин. Водночас російські окупанти завдали чергової серії ударів по регіонах України – палав масштабний торговельний об'єкт у Кропивницькому, зафіксовано прильоти та руйнування у Дніпрі, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині та Донеччині. Також у випуску: подробиці нового пакета військової підтримки від США на $400 млн, екстрена допомога українській енергосистемі від Євросоюзу та інші важливі новини дня.