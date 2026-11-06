ТСН 9:00 6 листопада | Новий Конгрес готує реванш Трампу?! Скандал з коханкою Фіцо

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Ранковий випуск новин ТСН о 9.00 за 6 листопада 2026 року: Трамп заявляє про підготовку масштабної угоди щодо України, тим часом у Конгресі планують обійти його вето для відновлення прямої допомоги нашій державі. Також у випуску — наслідки ворожих ударів по регіонах України, атака на черговий нафтопереробний завод у Росії, гучні затримання генералів СБУ у справі «Карфаген» та пікантний політичний скандал довкола словацького прем’єра Роберта Фіцо.