ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
37

ТСН 9:00 7 серпня | Скандали в поїздах! Росія готує атаку на НАТО?! Нове свято в Україні

ТСН 9:00 7 серпня | Скандали в поїздах! Росія готує атаку на НАТО?! Нове свято в Україні

ТСН 9:00 7 серпня | Скандали в поїздах! Росія готує атаку на НАТО?! Нове свято в Україні

Дивіться у випуску ТСН о 9.00 від 7 серпня 2026 року: Україна готує власну балістичну відповідь ворогу – подробиці від президента Зеленського. Тим часом литовська розвідка попереджає про можливі провокації РФ проти НАТО, а в українських поїздах спалахують скандали через аномальну спеку та несправні кондиціонери. Також у цьому випуску: нове державне свято для захисників та довгоочікуваний прогноз погоди – коли нарешті відступить спека?

Дата публікації
Кількість переглядів
37

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie