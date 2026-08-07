ТСН 9:00 7 серпня | Скандали в поїздах! Росія готує атаку на НАТО?! Нове свято в Україні

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Дивіться у випуску ТСН о 9.00 від 7 серпня 2026 року: Україна готує власну балістичну відповідь ворогу – подробиці від президента Зеленського. Тим часом литовська розвідка попереджає про можливі провокації РФ проти НАТО, а в українських поїздах спалахують скандали через аномальну спеку та несправні кондиціонери. Також у цьому випуску: нове державне свято для захисників та довгоочікуваний прогноз погоди – коли нарешті відступить спека?