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ТСН у соціальних мережах

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ТСН на місці удару по гуртожитку в Києві: новини про загиблих студентів виявилися фейком

ТСН на місці удару по гуртожитку в Києві: новини про загиблих студентів виявилися фейком

ТСН на місці удару по гуртожитку в Києві: новини про загиблих студентів виявилися фейком

Знову пекельна ніч у столиці: одна людина загинула та п'ятнадцятеро постраждали внаслідок масованої атаки на Київ. Росіяни вдарили балістикою у дві хвилі. Перші ракети атакували місто близько десятої вечора. Влучання припали на густонаселені райони, де поруч немає жодних військових об'єктів, наголосив президент Володимир Зеленський. Зокрема, у Деснянському районі під ударом опинилися територія університету та гуртожитки — серед поранених є студенти. Також пошкоджені парк «Кіото», зона біля станції метро «Лісова» та навколишні багатоповерхівки. На локаціях вибито шибки в сотнях вікон, згоріли автівки. Саме в Деснянському районі загинула сорокашестирічна жінка, а травм зазнали зокрема двоє медиків екстреної допомоги. Другу хвилю балістики ворог запустив уночі. У Подільському районі ракета понівечила адмінбудівлю, повідомили в КМДА. Ще дві пожежі рятувальники гасили в нежитлових спорудах на Оболоні, там поранення дістав двадцятидворічний хлопець. Крім того, окупанти поцілили в Південний міст: на дорожньому полотні утворилася вирва, зазнали пошкоджень колії метрополітену. Наразі рух переправою повністю зупинений для авто й поїздів, через що зранку місто скували масштабні затори. На місці влучання в Деснянському районі працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона на прямому зв'язку зі студією.    

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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