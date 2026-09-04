ТСН наживо з-під будівлі СБУ після удару дрона! Потрощені й будівлі Софії Київської!

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Серед дня російські окупанти здійснили зухвалу атаку на центр столиці, запустивши реактивний "Шахед" по будівлі СБУ на вулиці Володимирській. Удар був спрямований безпосередньо у кабінет керівника служби, проте Олександр Поклад не постраждав. Внаслідок вибуху відомо про дев’ятьох постраждалих, шестеро з яких госпіталізовані. Вибуховою хвилею пошкоджено заповідник "Софія Київська" та навколишні заклади. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав цей обстріл черговою ескалацією Москви, що демонструє її справжнє ставлення до дипломатії. Останні новини з центру столиці - наживо від журналіста ТСН Євгенія Гладуна.