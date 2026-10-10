ТСН наживо з прикордоння: ДШВ спростували чутки про масштабний наступ росіян

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8-й корпус ДШВ спростовує заяви російських командирів про взяття населеного пункту Кияниця на Сумщині. Окупанти напередодні почали знову поширювати фейк про те, що нібито відтісняють Сили оборони з прикордоння. Ситуація там складна, хоч і масштабних боїв та наступів із боку ворога не зафіксовано. Докладніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Вона з нами на прямому звʼязку.