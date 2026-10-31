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ТСН у соціальних мережах

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ТСН про зміни від 1 листопада: жорсткі ліміти на перекази та бронь по-новому

ТСН про зміни від 1 листопада: жорсткі ліміти на перекази та бронь по-новому

ТСН про зміни від 1 листопада: жорсткі ліміти на перекази та бронь по-новому

Листопад готує для українців низку суттєвих змін: від нових лімітів на банківські перекази та перегляду списків заброньованих до рекордної 19-годинної комендантської години в окремих районах. Також водіїв очікує запуск «єЧерги» для легкових авто в Дії, оновлені правила посилок до ЄС та зміни у виплаті субсидій. Усі ключові нововведення місяця – детально в матеріалі журналістки ТСН Ірини Кондрачук.    

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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