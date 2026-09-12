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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
30

ТСН проїхалась магазинами в містах! Ліміти на покупки й штучний ажіотаж!

ТСН проїхалась магазинами в містах! Ліміти на покупки й штучний ажіотаж!

ТСН проїхалась магазинами в містах! Ліміти на покупки й штучний ажіотаж!

Про продовольчий тероризм, до якого дедалі частіше вдаються росіяни: під ворожими ударами опиняються склади, агроферми, супермаркети та навіть поля в розпал жнив. Бізнес змушений терміново змінювати логістику, а українці в тривозі скуповують продукти тривалого зберігання. Чи загрожує країні дефіцит харчів і стрибок цін та чи варто робити запаси — кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала урядовців та економістів.

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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