ТСН проїхалась магазинами в містах! Ліміти на покупки й штучний ажіотаж!

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Про продовольчий тероризм, до якого дедалі частіше вдаються росіяни: під ворожими ударами опиняються склади, агроферми, супермаркети та навіть поля в розпал жнив. Бізнес змушений терміново змінювати логістику, а українці в тривозі скуповують продукти тривалого зберігання. Чи загрожує країні дефіцит харчів і стрибок цін та чи варто робити запаси — кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала урядовців та економістів.