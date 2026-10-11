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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
25

ТСН Тиждень з Аллою Мазур 11 жовтня. угода Трампа з Путіним! Зірваний наступ ворога! Чума в РФ

ТСН Тиждень з Аллою Мазур 11 жовтня. угода Трампа з Путіним! Зірваний наступ ворога! Чума в РФ

ТСН Тиждень з Аллою Мазур 11 жовтня. угода Трампа з Путіним! Зірваний наступ ворога! Чума в РФ

Дизельна угода Трампа з Путіним, яка обурила союзників та викликала шквал критики в Конгресі США: що стоїть за зняттям санкцій і заявами про вибори в Україні? Ексклюзивні кадри наступу ЗСУ на Харківщині, таємний перехоплений план Кремля щодо ударів по українській енергетиці та спалах невідомої легеневої інфекції в Росії — дивіться головні підсумки та розслідування у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур за 11 жовтня 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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