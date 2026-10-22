ТСН в епіцентрі удару на лівому березі! Важко повірити, що тут був будинок

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Ракетний терор: орієнтовно 30 балістичних ракет, за даними моніторингових каналів, запустила Росія по Києву цієї ночі. Половина з них атакувала столицю всього впродовж десяти хвилин. Попередньо, 15 людей постраждали, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісьмох поранених госпіталізували. На Лівому березі столиці ракета впала в приватному секторі просто перед будинками. На місці удару утворилася велетенська вирва, є пряме влучання в житловий дім. Також пошкоджено АЗС, станцію техобслуговування та об'єкти транспортної інфраструктури. Через атаку обмежено рух Південним мостом у напрямку з Правого на Лівий берег. На місці одного з прильотів на Лівому березі столиці працює кореспондентка ТСН Олена Гущик.