ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
33

ТСН в епіцентрі удару на лівому березі! Важко повірити, що тут був будинок

ТСН в епіцентрі удару на лівому березі! Важко повірити, що тут був будинок

ТСН в епіцентрі удару на лівому березі! Важко повірити, що тут був будинок

Ракетний терор: орієнтовно 30 балістичних ракет, за даними моніторингових каналів, запустила Росія по Києву цієї ночі. Половина з них атакувала столицю всього впродовж десяти хвилин. Попередньо, 15 людей постраждали, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісьмох поранених госпіталізували. На Лівому березі столиці ракета впала в приватному секторі просто перед будинками. На місці удару утворилася велетенська вирва, є пряме влучання в житловий дім. Також пошкоджено АЗС, станцію техобслуговування та об'єкти транспортної інфраструктури. Через атаку обмежено рух Південним мостом у напрямку з Правого на Лівий берег. На місці одного з прильотів на Лівому березі столиці працює кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Дата публікації
Кількість переглядів
33

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie