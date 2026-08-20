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ТСН у соціальних мережах

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ТСН в епіцентрі удару по Києву! За балістикою полетіли Шахеди! Екстрені новини!

ТСН в епіцентрі удару по Києву! За балістикою полетіли Шахеди! Екстрені новини!

ТСН в епіцентрі удару по Києву! За балістикою полетіли Шахеди! Екстрені новини!

Завтра в Києві — день жалоби: сьогоднішня масована ракетна атака забрала життя 15 киян, понад 30 людей поранені. Столиця та область стали головною ціллю ворожих ракет. Атака розпочалася ще до опівночі: по Києву та Броварах окупанти випустили близько 20 балістичних ракет і «Циркон». Наслідки відчули в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Пошкоджень зазнала дитяча лікарня, а в одному з укриттів заблокувало людей — їх вдалося деблокувати. За 2 години до балістики додалися десятки крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, які теж переважно спрямували на Київ та агломерацію. Моніторингові канали повідомляли про масований обстріл Борисполя. Водночас по столиці били реактивні «Шахеди».Та на нічній атаці ворог не зупинився: тривоги лунали в столиці та області протягом усього четверга. Надвечір стало відомо про падіння уламків на будівлю бізнес-центру в Голосіївському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Спалахнула пожежа. Унаслідок ворожого удару, за попередніми даними, 1 людина загинула, ще 2 зазнали травм. На місці працюють усі екстрені служби.  

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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