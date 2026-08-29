ТСН в епіцентрі удару по Київщині! Масштабна детонація! Стовп диму накрив область!

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Майже 200 людей евакуювали в Бучанському районі Київської області: серед них є й діти. Траса Київ — Чоп частково перекрита. Усе — через детонацію, яка тривала кілька годин: напередодні ворог атакував дронами один із логістичних складів, де зберігалися боєприпаси. Очевидці фіксували масштабні вибухи, наслідком яких стали численні пошкодження будівель та житлових будинків. В Уряді підтвердили факт влучання й назвали подію службовою недбалістю, за яку винні мають відповісти. Наразі в районі розгорнули оперативний штаб: рятувальники, поліцейські та медики ліквідовують наслідки удару. На місці події працює кореспондент ТСН Євген Гладун — дізнаємося подробиці наживо.