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ТСН у соціальних мережах

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ТСН за лаштунками перемовин у Європі: що Зеленський обговорював з американцями

ТСН за лаштунками перемовин у Європі: що Зеленський обговорював з американцями

ТСН за лаштунками перемовин у Європі: що Зеленський обговорював з американцями

Новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії та зимова підтримка від Німеччини: такі предметні підсумки відрядження української делегації. У Берліні та Мадриді Володимир Зеленський провів низку зустрічей цього тижня. У центрі обговорення — подальша підтримка, зброя та підготовка до переговорів. Навіть під час поїздки президент провів тривалу телефонну розмову з посланцями Трампа — Віткоффом і Кушнером. А частина української команди з Берліна вирушила на консультації з американцями та європейцями до Брюсселя. Наша знімальна група цей тиждень теж працювала разом з українською делегацією. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова розкаже більше подробиць цього турне.  

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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