Цим годують дітей у школах?! Сира морква у Чернівцях та пакетні каші в Одесі!

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Масштабна ревізія шкільних їдалень по всій Україні: після гучного скандалу із сирою морквою у чернівецькому ліцеї Держпродспоживслужба перевірила першу тисячу навчальних закладів, і в кожній другій виявила порушення. Чому замість якісних гарячих обідів дітям подекуди видають напівфабрикати в пластику, як розголос у соцмережах змушує підрядників миттєво змінювати меню та чому знімальній групі ТСН заборонили показати шкільні їдальні Києва? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук з'ясувала, як працює система безкоштовного харчування і де в Україні вже вдалося створити меню рівня ресторану.