“Цирк продовжується”: нові резонансні заяви генерала Дуки в суді

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І сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду має розглянути скаргу на запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці — а саме тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень у справі «Карфаген». Наразі під будівлею суду перебуває кореспондент ТСН Іван Воробйов.