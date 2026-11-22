Тунель під Дніпром за 10 років чи автобуси-шатли вже зараз: що насправді чекає на киян

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Пішки перетинали мости через Дніпро цього тижня кияни. Ворожі обстріли наших міст стали іще більш жорстокими і цинічними. Росія била по центральних, історичних районах - Києва, Одеси, Львова, Дніпра та Запоріжжя. Але найбільше ворог намагався зруйнувати мости через Дніпро. Московити атакували їх 109 разів. Мости вистояли, але рух по них ускладнений. У столиці вже почали будувати понтонні переправи і навіть говорять про спорудження тунелю під Дніпром. Кореспондент ТСН Олександр Загородний вивчав усі варіанти.