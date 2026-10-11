«Ти збираєшся здохнуть?» — «Ні!» Історії воїнів, які вижили у пеклі та повернулися на передову

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Що робити далі? Таке питання собі часто ставлять воїни, які отримали поранення на фронті. Особливо важкі. І пройшли шлях ампутації та протезування. Дехто з них вирішує все ж повернутись до своїх і знову йдуть до війська. У десантно-штурмових військах нині служить вже 52 військовослужбовців з протезами. Тож десантники вирішили запустити проект ПРОТЕ_З ДШВ, в якому створили умови служби для людей з ампутаціями. Бо завдяки технологічному прогресу в армії працювати задля перемоги можна навіть дуже далеко від фронту. Амбасадорами проєкту стали самі десантники, які хоч і отримали поранення у важких боях, проте залишаються з ДШВ. Їхні історії вражають не лише унікальністю пережитого, а й силою духу воїнів, які всі як один кажуть: повернулись у військо, бо мають незавершену справу. І хочуть бути серед своїх. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже про них більше.