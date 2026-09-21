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ТСН у соціальних мережах

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Тисячі європейців скинулись на «подарунок для Путіна». Що з того вийшло?

Тисячі європейців скинулись на «подарунок для Путіна». Що з того вийшло?

Тисячі європейців скинулись на «подарунок для Путіна». Що з того вийшло?

9 евакуаційцних авто отримали українські медики від словацьких та чеських друзів у рамках ініціативи «Оксана Форевер». Свого часу все починалося із одного евакуаційного авто, яке мало ім’я «Оксана». А тепер таких машин на потреби ЗСУ передали уже майже 2 сотні. Як «Оксана» почала історію великої допомоги із сусідніх країн — розкаже кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Дата публікації
Кількість переглядів
19

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