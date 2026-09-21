Тисячі європейців скинулись на «подарунок для Путіна». Що з того вийшло?

Реклама

9 евакуаційцних авто отримали українські медики від словацьких та чеських друзів у рамках ініціативи «Оксана Форевер». Свого часу все починалося із одного евакуаційного авто, яке мало ім’я «Оксана». А тепер таких машин на потреби ЗСУ передали уже майже 2 сотні. Як «Оксана» почала історію великої допомоги із сусідніх країн — розкаже кореспондент ТСН Олександр Романюк.