ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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17

"Тисячовесна": як 1+1 media та ТСН виборюють підтримку для нових українських проєктів

"Тисячовесна": як 1+1 media та ТСН виборюють підтримку для нових українських проєктів

"Тисячовесна": як 1+1 media та ТСН виборюють підтримку для нових українських проєктів

В Івано-Франківську триває безпрецедентний за масштабами пітчинг "Тисячовесна", де понад 1200 проєктів змагаються за державне фінансування. Головна мета ініціативи – остаточно витіснити російський контент, який, за даними Мінкульту, досі споживають 71% українців. Команди ТСН та 1+1 media також представили свої амбітні плани, а відомі зірки, як-от Катерина Осадча та Ахтем Сеітаблаєв, презентували проєкти, що стануть частиною нашої культурної безпеки. Дізнайтеся з перших вуст у ТСН, як вразити журі та які шанси у професіоналів і дебютантів на цьому культурному конкурсі.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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