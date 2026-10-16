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ТСН у соціальних мережах

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24

У 102 роки без пігулок та окулярів! Секрет довголіття Михайла Руденка: що ховає в гаражі?

У 102 роки без пігулок та окулярів! Секрет довголіття Михайла Руденка: що ховає в гаражі?

У 102 роки без пігулок та окулярів! Секрет довголіття Михайла Руденка: що ховає в гаражі?

У 102 роки задуває свічки на торті одним подихом, щоранку робить півтори години фізкультури, читає книжки без окулярів і вже шість років не звертався до лікарів! Михайло Руденко з Полтавщини відсвяткував поважний ювілей і вражає неймовірною життєвою енергією. Він залишився єдиним постійним жителем свого села, пережив два голодомори, Другу світову війну та радянські репресії. Попри важку долю, щодня зустрічає з піснею та має незвичні ритуали: відмовився від пігулок, обмежує цукор і вже чверть століття практикує пірамідотерапію у власній дерев'яній конструкції в гаражі. Чоловік пильно стежить за міжнародними подіями та мріє про одне – дожити до перемоги України. Про унікальні секрети довголіття, диво-піраміду та незламний оптимізм довгожителя – дивіться у ТСН.    

Дата публікації
Кількість переглядів
24

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