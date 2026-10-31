У ботанічному саду Гришка висадили дерева, присвячені загиблим через війну дітям

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Памʼятні дерева на згадку про дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зʼявилися в столичному Національному ботанічному саду імені Гришка. Висадку рослин провели в межах ініціативи «Гай дитячих снів», яку ще у 2023 році започаткували в компанії 1+1 media спільно з благодійним фондом «Озеленення України». Як відбувався процес висаджування та більше про соціальну місію знає кореспондентка ТСН Аліна Лісова — вона з нами наживо.