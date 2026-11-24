У Демидові прощаються із загиблими від удару РФ по Димеру мамою і донькою

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Сьогодні на Київщині проводжають в останню путь матір і доньку, чиї життя обірвав ворожий обстріл багатоповерхівки в Димері у ніч проти неділі — вони стали двома із дванадцяти жертв тієї атаки. Знайомі згадують 11-річну школярку, якій за кілька тижнів мало виповнитися 12, як життєрадісну дитину, що дуже любила малювати метеликів. Провести їх прийшло багато людей.